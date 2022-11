Carolina Hurricanes sajnar sin ryska målvakt Pyotr Kochetkov på ett fyra år långt kontrakt. 23-åringen har spelat sju matcher för klubben över två säsonger.

Pyotr Kochetkov har inte hunnit slå sig in som en målvakt i NHL på heltid.

Men redan nu får den ryske burväktaren ett fyra år långt kontrakt med Carolina Hurricanes. Efter att ha kommit till organisationen förra våren storspelade han med AHL-laget Chicago Wolves.

Under sex matcher i slutspelet blev det fem segrar, 95.0 i räddningsprocent och 1.65 insläppta mål per match.

Det blev även tre NHL-matcher under våren. I år har Pyotr Kochetkov gjort fem matcher i AHL och fyra matcher i NHL. Och spelet har varit tillräckligt bra för att övertyga Carolina att sajna honom på fyra år.

The #Canes have signed Pyotr Kochetkov to a 4-year contract extension, with an AAV of $2M 👊https://t.co/3zjkJCdb5Q