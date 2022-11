Han har gått poänglös från sina 16 matcher med klubben den här säsongen. Nu uppger NSD att Nils Thomasson bestämt sig för att bryta kontraktet med Tingsryd.

Nils Thomasson har haft en begränsad roll i Tingsryd under hösten. På de 16 matcher han spelat med den småländska klubben den här säsongen har han gått poänglös från samtliga matcher, samtidigt som snittat drygt åtta minuters istid per match under den nya tränaren Fredrik Glader.

Nu kan Thomassons tid i Tinsgryd vara över.

Enligt NSD har den 22-årige norrbottningen bestämt sig för att bryta sitt kontrakt med klubben. Tidningen rapporterar att Thomasson planerar att ta ett kliv ned i seriesystemet, då han förhandlar med Hockeyettan-klubben Boden inför den stundande Allettan.

Thomasson har fem SHL-matcher med Luleå och Växjö på meritlistan och har spelat totalt 93 allsvenska matcher med Mora och Tingsryd sedan 2020. Förra säsongen snittade han en halv poäng per match i Mora innan han flyttade till Tingsryd i slutet av januari.

I Boden återfinns inte mindre än tolv allsvenskt meriterade spelare, däribland målvakten Carl Hjälm som spelade tillsammans med Thomasson i Tingsryd förra säsongen.

