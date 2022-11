Precis som sin bror John, petades David Quenneville till helgens SHL-matcher.

Nu riktar han stark kritik mot Oskarshamn och tränaren Martin Filander.

– Det kanske inte är världens bästa idé. Men jag är inte coach, säger Quenneville till Barometern.

Många av de stora rubrikerna under helgen handlade om Leksands beslut att peta John Quenneville när konkurrensen hårdnat i laget. Men samtidigt fick även brorsan David Quenneville ställa sig utanför Oskarshamns lag för första gången denna säsong.

Nu riktar kanadensaren stor kritik mot Oskarshamn och tränaren Martin Filander, samtidigt som han även bekräftar att han kommer petas även i mötet mot HV71 på tisdag.

– Martin (Filander) tycker att det finns problem i mitt defensiva spel… och, uppenbarligen, att laget är bättre utan mig i laguppställningen, säger David Quenneville till Barometern.

Den 24-årige backen medger att han har saker att förbättra, men menar att det finns större problem i laget och dess defensiva spel. Samtidigt kritiserar han Filanders val då det bryter upp Oskarshamn framgångsrika powerplay.

– Jag är extremt besviken. Vi har runt 30 procent i powerplay, etta i ligan, och nu blir jag bortplockad. Jag ska vara uppriktigt – det är ett slag i ansiktet. Som jag sa, det finns problem i mitt defensiva spel, och jag kan absolut fixa till det. Men vi är etta i ligan i powerplay och ändra på det. Det kanske inte är världens bästa idé. Men jag är inte coach. Jag kommer fortsätta jobba hårt, vara positiv och göra vad jag kan för att hjälpa laget, säger Quenneville.

"Saker har svängt i 180 i hur man ser på framtiden"

Så sent som i slutet av september uttalade sig Quenneville om sin kärlek till Oskarshamn efter sitt avgörande mot Frölunda. Men nu menar han att situationen har förändrats. Enligt Barometern pangande backen in pucken i mål från blålinjen under måndagens träning och riktade direkt blicken mot ledarteamet.

– Ja, saker har svängt i 180 i hur man ser på framtiden. Saker förändras, organisationen förändras, ny ”staff” kommer in och det är en del av det. De tycker att jag måste vara bättre, som jag sagt, och det är vad jag fokuserar på just nu.

David kom till Oskarshamn till förra säsongen och sitter på ett kontrakt som sträcker sig över denna säsong. Huruvida han blir kvar till dess verkar i nuläget vara oklart. Hittills har han gjort sex poäng (2+4) på 16 matcher.

