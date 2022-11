Rasmus Kågström: Taket håller på att rasa in över honom

”Bruce there it is”-ramsorna har sedan länge klingat ut i Rogers Arena. I stället håller taket på att rasa in över Bruce Boudreau. Veckans NHL med Rasmus Kågström tittar närmare på Vancouver Canucks svaga start på säsongen.

✓ Föregångaren fick sparken för samma resultat.

✓ Stjärnornas patetiskt dåliga siffror.

✓ Han pekas ut som huvudkandidat att ta över.

✓ Dessutom: Veckans NHL-lag och veckans svensk: "Närmast osannolika siffror"