Linus Ullmark och Boston Bruins har fått en succéstart på den nya säsongen.

Nu prisas Ullmark av NHL och utses till veckans näst bästa spelare.

Boston Bruins har varit det hetaste laget i NHL under hösten och leder tabellen med hela 14 vinster på de 16 första matcherna.

En av anledningarna till framgången är lagets svenske målvakt, Linus Ullmark, som har haft en succéstart på den nya säsongen.

Han har vunnit elva av sina första tolv starter den här säsongen vilket, något som endast 13 målvakter i NHL-historien har lyckats med tidigare. Hans elva vinster är bäst i NHL under säsongsinledningen och han har 1,96 insläppta mål per match (näst bäst i ligan) och 93,6 i räddningsprocent (tredje bäst).

Nu meddelar NHL då att Linus Ullmark utses till den näst bäste spelaren den gångna veckan efter att ha vunnit alla tre matcher där han vaktat kassen. På de tre matcherna släppte Ullmark endast in fyra mål på 90 skott.

Mikko Rantanen (@Avalanche), Linus Ullmark (@NHLBruins) and Adam Fox (@NYRangers) have been named the NHL’s “Three Stars” for the week ending Nov. 13.#NHLStats: https://t.co/51HFK3APjJ pic.twitter.com/1dUejWHrhy