Färjestad gjorde inte sin bästa match borta mot HV71 men lyckades ändå vända och vinna.

Hjälte blev Victor Ejdsell som satte 3-2-pucken på straff med bara två minuter kvar att spela.

– Vi kommer undan med blotta förskräckelsen här, säger matchvinnaren till hockeysverige.se.

Under lördagskvällen möttes HV71 och Färjestad i Husqvarna Graden för första gången sedan 14 januari 2021, nästan två år sedan sedan det senaste mötet lagen emellan i Jönköping. Det var då fullsatt och en häftig stämning när publik fick se en rafflande match som Färjestad vann med 3-2 efter att ha vänt underläge 1-2 till seger i den tredje perioden.

Matchvinnare för Färjestad blev Victor Ejdsell som gjorde mål på straff. Marcus Nilsson, som skjutit FBK:s två första mål i matchen, var på väg i ett friläge för att ha chansen att fullborda ett hattrick. Men då fälldes Nilsson av HV:s Sam Vigneault och domarna dömde straff.

Med endast drygt två minuter kvar av den tredje perioden klev då Ejdsell fram med chansen att bli matchhjälte. Han var då väldigt kylig och lade in pucken mellan benen på målvakten Joni Ortio för att se till att Färjestad tar tre poäng i matchen.

Det måste gått en del tankar i huvudet där med så lite tid kvar men du var kylig, visste du hur du skulle göra redan innan du slog straffen?

– Nej, nej. Jag visste inte ens vad jag skulle göra när jag kom fram till pucken, säger Ejdsell efteråt med ett skratt och fortsätter:

– Det är klart att jag har ett bra självförtroende på straffar nu. Jag har haft otroligt fin utdelning så det känns som att jag bara gör något bra så har jag en otroligt bra chans att göra mål. Med en straff så sent så är det bara att älska läget. Det är både skönt att vara den som kliver fram för laget och en go känsla att se när den går in.

“Tycker inte vi är tillräckligt bra egentligen”

HV71 vann skotten med 27-22 och hade flera högklassiga chanser att göra mål men de fick bara två puckar förbi Matt Tomkins i Färjestadsmålet. Fast HV hade faktiskt en tredje puck i nät men målet dömdes bort då Herman Hansson dömdes ut två minuter för “Holding the stick” i samband med målet.

Det kunde Färjestad utnyttja med sin sena vändning. 2-2 kom i det efterföljande powerplay-spelet med drygt nio minuter kvar innan Ejdsell avgjorde precis i slutet.

– Det var verkligen en galen match. Sett till 60 minuter tycker jag inte att vi är tillräckligt bra i dag egentligen. HV är faktiskt bättre än vad vi är så jag kan tänka mig att det blev en riktig käftsmäll när vi avgjorde på det sättet, säger Victor Ejdsell och fortsätter:

– Vi har steppat upp litegrann i vårt spelsystem tycker jag. Även om vi har dåliga perioder i matcher så faller vi aldrig riktigt så långt bak som vi gjort tidigare utan vi är fortfarande med i matchen. Vi spelar riktigt dåligt i andra perioden och HV gör det bra men vi kliver ändå bara av med 2-1 i arslet, då har vi ändå chansen. Det är en styrka i det hela och en otroligt skön trea här.

Victor Ejdsell avgjorde kyligt bakom Joni Ortio. Foto: David Wreland/Bildbyrån

“Hockey som det ska vara”

Det var också lite av en stökig match med flera gruff och en hel del tjafs mellan de båda lagen. Ejdsell var ofta inblandad i hetluften och hade bland annat en tuff duell med Nichlas Torp under nästan hela matchen.

Det är ju två gamla rivallag, hur var det att spela när det blev lite stökigt?

– Man har saknat HV i SHL, det gjorde vi verkligen. Det är otroligt roliga matcher, en match i match uppe på läktaren och tuff kamp ute på isen också. Man har saknat de känslorna. Det är så här man vill att det ska vara, det ska vara känslor och lite gruff där ute. Det är hockey som det ska vara.

– Jag kan tänka mig att det är roligt att titta på för det är tveksamma domslut ibland som inte alltid går med hemmalaget och då skriks det för fullt. Det är något som man går igång på som spelare också.

Färjestad hade också en väldigt stor skara bortasupportrar som var på plats i Husqvarna Garden och det var också en ständig (verbal) duell mellan de båda klackarna under matchens gång.

Något som inte undgick spelarna ute på isen.

– Den här rivaliteten har man saknat och jag tror fansen har gjort det också. Matchen och momentumet svänger fram och tillbaka och det tar ju över på läktarna också. Det är underbara matcher. Vi kommer undan med blotta förskräckelsen men det var skönt att vi kunde vinna.

Färjestad har nu tagit poäng i sex raka matcher och kliver tack vare segern upp på andraplats i SHL-tabellen medan HV71 är fast förankrat i botten av tabellen och jumbon har redan nu sju poäng upp till säker mark.

HV71 – Färjestad 2–3 (0-1,2-0,0-2)

HV71: Oscar Fisker Mölgaard, Radan Lenc.

Färjestad: Marcus Nilsson 2, Victor Ejdsell.

