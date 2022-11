Den svenske doldisforwarden Linus Weissbach har fått en flygande start på AHL-säsongen med Rochester Americans. I nattens 7–2-seger över Syracuse stod forwarden för ett mål och en assist – och snittar nu över en poäng per match i farmarligan

Totalt 72 svenska spelare har fått speltid i AHL den här säsongen. Av dessa är Rochester Americans forward Linus Weissbach en av få som inte spelat regelbunden hockey i varesig SHL eller Hockeyallsvenskan.

Den 24-årige forwarden gjorde förvisso en SHL-match med Frölunda säsongen 2015/16, men lämnade därefter klubben för spel i USHL och sedermera collegeligan NCAA.

Inför förra säsongens skrev Weissbach NHL-kontrakt med Buffalo Sabres – och den här säsongen har göteborgaren inlett produktivt i Sabres farmarlag Rochester Americans.

Under natten till torsdag, svensk tid, stod Weissbach för ett mål och en assist när Rochester körde över Syracuse Crunch med 7–2. 24-åringen utökade därmed sin poängskörd till nio poäng (5+4), vilket innebär att han nu snittar över en poäng per match i AHL. Weissbachs poängskörd gör att han ligger trea i den svenska poängligan i AHL, bara slagen av Jesper Frödén och Emil Bemström (elva poäng).

