Bert Robertsson ska hoppa in som assisterande tränare för Tre Kronor

Nu står det klart att Bert Robertsson kommer att hoppa in i landslaget för turneringen i Schweiz under december.

Inför årets säsong tog Sam Hallam över som ny förbundskapten för Tre Kronor och han tog sedan med sig Stefan Klockare som permanent assisterande förbundskapten. Men bredvid de två så kommer landslagsledningen även att rotera med ytterligare en assisterande tränare.

När Tre Kronor spelar Karjala Cup i Finland under nästa vecka är det Mikael Karlberg, till vardags i Leksand, som kliver in i den rollen.

Nu står det också klart vem som kommer att ta över som assisterande tränare till landslagsturneringen som spelas i Schweiz mellan 12 och 18 december. Bert Robertsson kommer att hoppa in i landslaget för den turneringen, det bekräftar hans klubb Rapperswil på sin hemsida.

Bert Robertsson är inne på sin andra säsong som assisterande coach för SC Rapperswil-Jona Lakers och tillsammans med huvudtränaren Stefan Hedlund har han guidat laget till en topplats i den schweiziska ligan.

