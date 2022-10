Mora är ett av de lag som skjuter mest i hela Hockeyallsvenskan. Men man är samtidigt på nedre halvan i antal mål. I kvällens 1–4-förlust mot Björklöven blev detta ännu tydligare.

– Mycket slarv från vår sida. Det kan bli mycket bättre, säger Måns Carlsson i C More.

Inför kvällens möte med Mora hade Björklöven endast vunnit en match på bortaplan, och de tre senaste har samtliga varit nederlag. Nu har de brutit sviten och fortsätter att klättra i toppen av tabellen.

För Moras del var det en match där man som ofta denna säsong, slängde iväg puckar, men inte fick utdelning. Trots flera numerära underlägen och en hel del press fick man endast in en puck i nät.

Men det var just Mora som hittade nätet först. Men efter det kunde Björklöven förvalta sitt spelövertag och återta ledningen och till slut även säkra segern med 4–1.

Båda lagen avlossade en hel del skott. Något som var väntat då de båda är bland de lag som skjuter mest i hela den Allsvenska serien. När andra perioden var slut hade båda lag skjutit 21 skott var, men det var “Löven” som hade en 2–1-ledning efter att målkungen Nick Schilkey styrt in ett ledningsmål till sitt tionde för säsongen.

– Mycket slarv från vår sida. Det kan bli mycket bättre. Det är under all kritik (egna kedjans produktion). Vi måste jobba på och fortsätta, säger Moras Måns Carlsson i C More inför sista perioden.

"Sitter några apor på ryggarna"

Moras tränare Johan Hedberg var inte orolig över sin förstakedjas dåliga målproduktion, och menade att han inte tänkte förändra något framöver.

– De har varit dominanta i spelet. Som lina är jag inte alls oroad över dem. De är som ett lok. Det räcker med att få den på höften och in. Det sitter några apor på ryggarna som vi behöver klia bort därifrån, säger Hedberg i C More efter matchen.

Scott Pooley utökade Björklövens ledning till 3–1 tidigt i den tredje perioden, men i stora delar av matchens sista tredjedel var det Mora som fick chansen flera gånger om att ta sig in i matchen igen. Men trots att man fick med sig tre tvåminutersutvisningar inom några få minuter ville det sig inte för hemmalaget. Med Daniel Rahimi i spetsen offrade sig Björklöven för att blockera nästintill samtliga skott och klarade sig förbi det numerära underläget.

När halva perioden var spelad var “Löven” kvar på 22 skott, medan Mora avfyrat hela 31.

Till slut cementerades även segern för bortalaget med ett 4–1 i tom bur.

– Vi kämpar och sliter. Täcker skott och är i vägen. Vi är inte helt nöjda, men Mora gör en riktigt bra match också, säger Daniel Rahimi i C More efter matchen.

