Jesper Frödén är ostoppbar i AHL för tillfället. I nattens 7–4-seger över Abbotsford förlängde svensken sin målsvit till fyra raka matcher – och avancerade upp i delad poängligaledning i farmarligan.

Jesper Frödén fanns länge med på Seattle Krakens träningsläger inför NHL-säsongen, men gallrades sent bort av NHL-klubben och placerades på waivers i syfte att skickas ned till farmarlaget Coachella Valley Firebirds.

Där har den svenske skarpskytten fått bästa möjliga start på säsongen. Inför nattens möte med Abbotsford hade 28-åringen gjort mål i samtliga tre matcher han spelat den här säsongen – och i nattens storseger förlängde han den målsviten med ett konstmål.

Samtidigt som Frödén tappade balansen vispade han iväg en puck mot Arturs Silovs som inte var beredd på svenskens listiga avslut, varpå pucken letade sig in mellan benskydden på burväktaren.

Förutom målet noterades Frödén även för två assist i 7–4-segen och utnämndes till matchens första stjärna – samtidigt som han avancerade upp i delad poängligaledning i AHL. På sina fyra inledande matcher har Frödén nu producerat totalt nio poäng (4+5).

