Stora skadeproblem skapade en osäkerhet kring huruvida David Ullström skulle kunna fortsätta sin karriär. Nu är det klart. Efter att ha provspelat med tyska Schwenninger Wild Wings skriver han nu på ett kontrakt.

– Kommer att göra allt som krävs för att komma tillbaka till där jag var, säger 33-åringen.

I måndags kom nyheten om att David Ullström tackat ja till ett provspel med Schwenninger Wild Wings i Tyskland. I dag är det klart. På sin hemsida meddelar klubben att den tvåfaldige SM-guldvinnaren skriver på ett kontrakt som sträcker sig över resten av denna säsong.

– Jag är verkligen glad över att kunna spela hockey igen och kommer att göra allt som krävs för att komma tillbaka till där jag var, säger 33-åringen på hemsidan.

Sedan den tunga hjärnskakningen under förra säsongen som stoppade David Ullström från spel, har det varit oklart huruvida han skulle kunna kliva ut på isen igen. Under fjolårssäsongen kom han endast till spel vid tre tillfällen för HV71. Både på grund av hjärnskakningen, men även då han dragit på sig en höftskada under inledningen av säsongen.

"Kan behöva lite tid"

Ullström har som sagt två SM-guld bakom sig, och har även erfarenhet från både KHL och NHL. Det kan kort sagt bli en rejäl förstärkning för Schwenninger om han kommer tillbaka till den nivå han spelat på tidigare.

– David är en väldigt kreativ spelare som agerar med absolut ansvar i båda riktningarna. Han kan behöva lite tid för att komma till sin högsta nivå och är fortfarande ett mycket bra tillskott till vårt lag, säger tyska klubbens huvudtränare Harold Kreis.

