AIK har haft det tungt i HockeyAllsvenskan medan MoDo är serieledare.

Då körde MoDo över AIK och vann med hela 7-0.

Två lag i helt olika delar av tabellen möttes i Örnsköldsvik under fredagskvällen. MoDo leder serien medan AIK har haft det kämpigt och ligger i botten. Då blev det precis som tabelläget visar och MoDo vann med hela 5-0 över AIK.

Överkörningen började direkt i första perioden då MoDo vann skotten med hela 14-1 (!) och kunde ta ledningen med 2-0 efter mål av toppduon Riley Woods och Josh Dickinson.

Det var då besviket i AIK efter att endast ha skjutit ett skott på mål under de första 20 minuterna.

– Det känns inte som att vi kommer inte in i matchen. Vi tar mycket utvisningar, de får spela powerplay och vi tröttar ut några av våra gubbar och sedan kommer vi inte in i matchen på ett bra sätt. Det blir lite väl ryckigt för vår del, säger backen Filip Windlert i C More.

Hattrick av danske stjärnan

I den andra perioden spelade AIK bättre och fick iväg en hel del skott på mål men det ville sig inte bättre än att MoDo vände, satte 3-0 och tog över matchbilden igen.

När den tredje perioden började så fick hemmalaget en drömstart och gick upp till 5-0 efter två mål av Mikkel Aagaard. Efter 4-0-målet bytte AIK målvakt då Niklas Lundström gick ut och Claes Endre gick in och efter 5-0 tog tränaren Anton Blomqvist timeout.

Men AIK fick inte stopp på blödningen. I stället kunde MoDo sätta 6-0 efter att Mikkel Aagaard var i farten igen. Han sköt alltså tre mål på drygt tio minuter för att fullborda ett äkta hattrick.

“Det är alldeles för dåligt rakt igenom”

Precis i slutet kom även 7-0 av Josef Ingman vilket också blev slutresultatet. MoDo vann skotten i matchen med 36-16 och Kristers Gudlevskis fick därmed hålla sin första nolla för klubben.

Efteråt var det en väldigt besviken AIK-tränare som blev intervjuad av C More.

– Det är svåranalyserat… Det är alldeles för dåligt rakt igenom, MoDo dominerar egentligen från nedsläpp till minut 60. Vi har egentligen ingenting att sätta emot, säger Anton Blomqvist och fortsätter:

– Jag tycker inte att det är någon av spelarna i dag som kommer upp i nivå. Det säger jag inte för att ta bort något från dem. Det är mitt ansvar som tränare och ytterst ansvarig för det här laget. Jag tycker att vi har en fantastisk grupp med många bra hockeyspelare. Att jag inte kan få dem att se bättre ut, det är något som jag behöver fundera på för så här dåliga är vi inte.

– Det är lätt att dansa när solen skiner men nu skiner den fan inte någonstans och då gäller det att skita ner händerna och se till att jobbet blir gjort.

MoDo – AIK 7–0 (2-0,1-0,4-0)

MoDo: Mikkel Aagaard 3, Riley Woods, Josh Dickinson, Daniel Mannberg, Josef Ingman.

AIK: –

