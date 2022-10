Gabriel Landeskog kommer att bli borta länge för Colorado Avalanche.

Svenske stjärnan har opererat knät – och förväntas vara missa nästan tre månaders spel.

Colorado Avalanche har fått starta den nya NHL-säsongen utan sin lagkapten Gabriel Landeskog då han har saknats på grund av skada. Nu ger Colorado en uppdatering kring Landeskogs status.

Coachen Jared Bednar säger att den svenske stjärnan har opererat knät och förväntas vara borta i cirka tolv veckor.

An update on Landeskog:



“Gabe Landeskog had surgery on his knee yesterday, and is expected to miss 12 weeks give or take.” pic.twitter.com/Nf4ybgvGr7