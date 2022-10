Olle Lycksell kallas upp till Philadelphia Flyers.

Han kommer därmed att få göra NHL-debut i kvällens match mot Vancouver Canucks.

Det är flera svenskar som har fått göra NHL-debut i samband med premiären som spelades tidigare i veckan. Under lördagen står det nu klart att ytterligare en svensk spelare kommer att få debutera i världens bästa hockeyliga.

Enligt reportrar som bevakar Philadelphia Flyers kommer nämligen Olle Lycksell att kallas upp till NHL och göra sin debut för Flyers i kvällens match mot Vancouver Canucks.

