Linus Sandin kan ha gjort sitt i Nordamerika.

Svensken sätts upp på unconditional waivers av Philadelphia Flyers i syfte att bryta sitt kontrakt.

För två år sedan skrev Linus Sandin på ett NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers och han har därefter fått spela en match i världens bästa hockeyliga samt gjort 62 AHL-matcher.

Men nu ser Sandin ut att ha kunnat gjort sitt i Nordamerika.

Under torsdagskvällen sätts han nämligen upp på unconditional waivers i syfte att bryta sitt kontrakt med NHL-klubben. Enligt Charlie O'Connor, som bevakar Philadelphia Flyers för The Athletic, ser Linus Sandin då ut att vända hem till Sverige igen.

