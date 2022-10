Jonas Johansson sättes upp på waivers av Colorado Avalanche och plockades upp av Arizona Coyotes för två veckor sedan.

I går satte då Arizona upp svenske målvakten på waivers – och nu plockas han upp av Colorado.

I somras skrev Jonas Johansson ett kontrakt med Stanley Cup-mästarna Colorado Avalanche men för två veckor sedan sattes han upp på waivers och plockades sedan upp av Arizona Coyotes.

I en intervju med hockeysverige.se berättade sedan Johansson om att han såg fram emot chansen i den nya klubben.

Men Arizona satte först upp svensken på skadelistan innan han placerades på waivers igen. Nu står det då också klart att han inte heller kommer spela för Arizona. Under onsdagskvällen har Jonas Johansson nämligen plockats upp på waivers. Igen. Laget som har plockat upp honom? Colorado Avalanche.

Enligt insidern Elliotte Friedman behöver Colorado inte sätta upp Johansson på waivers igen utan kan bara skicka ner honom till AHL direkt om de vill.

There were no other claims, so COL can send him to AHL without a problem