John Tavares såg ut att missa inledningen på säsongen efter att han ådragit sig en skada. Men nu ser Toronto Maple Leafs kaptenen ut att komma till spel i premiärmatchen trots allt.

“Väldigt glad att jag kan vara med från start”, säger Tavares enligt ett tweet från TSN Hockeys insider Mark Masters.

Efter att ha ådragit sig en sträckning under en träningsmatch i slutet av september, förväntades Toronto Maple Leafs John Tavares vara borta under minst tre veckors tid. Men nu, enbart två veckor senare, låter kaptenen optimistisk inför premiärmatchen.

“John Tavares: ‘Känns bra. Morgondagen ser bra ut. Så jag är väldigt glad över det … väldigt glad över att jag kan vara med från start',” skrev TSN Hockeys insider Mark Masters på Twitter under gårdagen.

Vidare rapporterar Masters att Tavares nu deltagit till fullo i två träningar.

