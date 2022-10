Marcus Limpar Lantz har fått en produktiv start på sin OHL-sejour med Sarnia Sting. I helgens möte med Soo Greyhounds slog den svenske talangen till med ett mål och tre assist i 6–2-segern.

Efter fyra spelade matcher i OHL står den tidigare Örebrojunioren Marcus Limpar Lantz noterad för sju poäng. När hans Sarnia Sting under söndagen gästades av Soo Greyhounds spelade den svenske forwardstalangen huvudrollen i 6–2-segern, då han stod för fyra poäng i matchen.

Först fanns han med i förarbetet till både 1–0- och 2–0-målen, innan han själv prickade in 3–1-målet i numerärt överläge i den andra perioden. Innan mittperioden var slut hade Limpar Lantz även hunnit med att spela fram den tidigare Luleåjunioren Sandis Vilmanis till dennes 4–1-mål.

Svensken utnämndes till matchens andra stjärna för sin insats.

Limpar Lantz lämnade Sverige och Örebro för spel i OHL inför den här säsongen. 19-åringen fanns med på Detroit Red Wings rookie- och träningsläger inför den här NHL-säsongen och är aktuell att gå i NHL-draften sommaren 2023.

Have an afternoon Marcus Limpar-Lantz! 🐝



The Swedish import pick recorded three assists AND scored this game-winner to help the @StingHockey keep pace in a busy West Division to start the season 📽️ pic.twitter.com/Cs2x6Bx3O6