För andra gången den här säsongen nollades HV71.

Efter 3-0-förlusten mot Örebro ligger de därmed sist i SHL och är fortsatt utan trepoängare.

– Det är tydligt att vi har ganska mycket att jobba med, säger tränaren Tommy Samuelsson till C More.

Örebro fortsätter gå riktigt starkt i inledningen av SHL-säsongen.

Under torsdagskvällen tog de sin femte seger genom att vinna med 3-0 hemma mot HV71 och närkingarna går därmed upp på andraplats i SHL-tabellen.

Någon som hade anledning att vara extra glad var stjärnvärvningen Mathias Bromé som äntligen fick det att lossna då han gjorde sitt första mål för säsongen i vinsten.

– Det var lite av ett slumpmål, ibland behövs det inte så mycket för att den ska gå in. Det är väl oftast i sådana här lägen när man inte fått in någon tidigare så studsar en sån puck in i stället. Den tar jag och så går jag vidare, säger Bromé till C More efter målet.

“Det är klasskillnad”

Men för motståndarna HV71 går det fortsatt väldigt tungt. Nykomlingen nollades för andra gången den här säsongen och de har därmed inlett med fem förluster på de sex första matcherna i sin återkomst till SHL.

– Första perioden är det klasskillnad. De är mycket mer intensiva än vad vi är och skapar ett enormt övertag. Sedan drar vi på oss för mycket utvisningar och där avgörs ju matchen, säger HV-tränaren Tommy Samuelsson till C More efter förlusten mot Örebro.

HV71 har fortsatt inte tagit någon trepoängare och ligger därmed sist i tabellen.

– Det är tydligt att vi har ganska mycket att jobba med för att hitta vägar till att vinna och ta trepoängare. Det här är sjätte raka matchen där vi hamnar i underläge och vi måste hitta en väg att få en bra ingång i matcherna och kunna ta ledningen, säger Samuelsson.

Örebro – HV71 (1-0,2-0,0-0)

Örebro: Leo Carlsson, Linus Öberg, Mathias Bromé.

HV71: –

