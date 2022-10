Isac Brännström har utgående kontrakt med Luleå Hockey.

Då bekräftar HV71 att de är intresserade av att värva toppforwarden.

– Han är ett av de namn som kommit upp som intressant, säger sportchefen Kent “Nubben” Norberg till JP/Jnytt.

2019 lämnade Isac Brännström HV71 och flyttade upp till Norrbotten där han nu är inne på sin fjärde raka säsong i Luleå.

Där har 24-åringen gått från klarhet till klarhet och blivit bättre för varje säsong där han just nu har gjort fem poäng på lika många matcher under seriestarten i SHL. Han snittar även 17:31 minuters istid per match vilket är fjärde mest bland Luleås forwards.

Toppforwarden har dock ett utgående kontrakt med Luleå och då visar hans tidigare klubb HV71 intresse för att värva Brännström.

– Isac har haft en fantastisk utveckling i Luleå senaste åren, så jag skulle vara dum om jag sa att vi inte är intresserade, det är klart att vi är det. Just nu tittar vi över alla alternativ och han är ett av de namn som kommit upp som intressant, säger HV:s sportchef Kent Norberg till JP/Jnytt.

“Handlar om vad Isac själv vill”

Isac Brännström är fostrad i Nässjö men flyttade till HV71 som tonåring och tillbringade sex år i Jönköping där han gick hela vägen från U16 till att vara ordinarie i A-laget.

Enligt Kent Norberg förs det inga samtal med Brännström just nu.

– Nej, inte än så länge. Han har kontrakt med Luleå säsongen ut, sen får vi se vad som händer. Det handlar mycket om vad Isac själv vill också såklart, säger “Nubben”.

Totalt har Isac Brännström spelat 248 SHL-matcher och gjort 82 poäng. Hans bästa säsong var i fjol då han gjorde 13 mål och 24 poäng för Luleå.

TV: Hyllningen till Oskarshamn: "LHC får svårt med det"

Matchrapporter: Luleå slog Malmö i måljämn match i Malmö Arena Stark defensiv när Örebro Hockey vann mot HV 71 Lukas Bengtsson och Joel Persson matchvinnare när Växjö besegrade Luleå Oskarshamn avgjorde i förlängningen mot HV 71 Markus Ljungh och Sebastian Strandberg målskyttar när Linköping vände mot Luleå