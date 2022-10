David Rundblad har fått en produktiv start på säsongen med Kärpät. I går sköt han sitt andra mål under säsongsupptakten – och har därmed tangerat fjolårets målskörd från förra säsongen i KHL.

David Rundblad har fått se sin poängproduktion dala de senaste åren, men i finska Kärpät har den tidigare SHL-stjärnan fått ett lyft poängmässigt under säsongsinledningen.

Efter att ha blivit matchvinnare i premiären mot Pelicans lyckades den tidigare Skellefteåbacken under gårdagskvällen skjuta sig in i målprotokollet på nytt. Den 31-årige backen prickade in 1–0-målet bakom Niklas Rubin i bortamatchen mot Ässät och tangerade därmed fjolårets målskörd i Sotji, där han sköt två mål på 42 matcher.

Totalt har Rundblad producerat fyra poäng (2+2) på sina sju inledande matcher i Kärpät, dit han kom efter att ha spenderat de senaste fem säsongerna i KHL med SKA St. Petersburg och Sotji.

Kärpät vann matchen med 5–3, där Petter Emanuelsson och Ludwig Byström lämnade isen poänglösa.

***

Axel Holmström blev målskytt för sitt Vasa Sport i 2–5-förlusten mot HPK. Den tidigare HV71- och Skellefteåforwarden har fått en bra start på säsongen och toppar tillsammans med landsmannen Simon Hjalmarsson den interna poängligan i klubben med åtta poäng på nio matcher.

Även Hjalmarsson skrev in sig i poängprotokollet med en assist, vilket även Henrik Eriksson gjorde.

***

Johan Motin sköt HIFK:s enda mål i 1–2-förlusten borta mot KalPa under gårdagskvällen. Målet var värmlänningens första för säsongen.

Kritiken mot Brynäs stjärnor: "De har betalt för det"