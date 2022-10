Möten mellan Toronto och Montreal är alltid heta, även på försäsongen. I natt klev William Nylander fram i huvudrollen för Maple Leafs då den svenske stjärnan sköt två mål och spelade fram till ytterligare ett i 5–1-segern över rivalen.

William Nylander inledde målskyttet redan efter två minuter, då han i numerärt överläge direktsköt in 1–0-pucken bakom Jake Allen i Montreal-målet. I mittperioden blev Nylander sedan periodens enda målskytt när han utökade till 3–0, innan han själv fanns med i förarbetet till Alexander Kerfoots 4–1-mål i den tredje perioden.

Nylander har noterats för en poäng i varje match under försäsongen för Toronto och har nu producerat fem poäng (2+3) på de tre försäsongsmatcher som han spelat.

Toronto har ett dubbelmöte med Detroit kvar att avverka under försäsongen innan grundserien drar igång med ett bortamöte mot just Montreal under natten till torsdag, nästa vecka.

Pontus Holmberg fanns med i Torontos laguppställning i matchen, men lämnade isen poänglös.

