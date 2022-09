Trots att han bara är 21 år går Simon Holmström i höst in på sin fjärde säsong i Nordamerika. Tidigare har han fått spendera all sin tid i farmarligan – lyckas den svenske forwardstalangen slå sig in i New York Islanders denna säsong?

– Jag ser en stor förbättring, säger lagkamraten Zach Parise till New York Post.

Simon Holmström har bara spelat två matcher i SHL med HV71 och blott elva allsvenska matcher med Vita Hästen, men till hösten kan den svenske 21-åringen mycket väl bli nästa blågula spelare att debutera i världens bästa hockeyliga.

Sedan 2019 har smålänningen varit hemmahörande i New York Islanders organisation, efter att NHL-klubben draftat forwarden i förstarundan samma år. Den här säsongen blir Holmströms fjärde på nordamerikansk mark – och denna säsong tänker han slå sig in i Islanders NHL-lag.

– Jag är här för att ta en plats, precis som alla andra. Det är det viktigaste för mig. Jag ska kämpa för att ta en plats, säger Holmström till New York Post.

“Han har mer självförtroende”

Förra säsongen matchades Holmström med bland andra veteranen Zach Parise under försäsongen. Den amerikanske veteranen imponeras av de kliv som svensken tagit på ett års tid.

– Jag ser en stor förbättring. I år är han starkare på pucken. Han har alltid varit duktig på att hålla huvudet uppe och hitta bra passningar, men nu har han mer självförtroende med pucken och håller i den på ett bra sätt, säger Parise.

Tränaren: “Jag gillar honom”

I nattens förlustmatch mot rivalen New York Rangers (1–4) matchades Holmström tillsammans med Parise och Mathew Barzal i Islanders förstakedja. Totalt spelade han 19 minuter och hade två skott på mål i matchen.

– Jag gillar honom. Han gjorde det bra och såg säker och lugn ut. Jag tycker att han gjorde en bra match och var en av våra bättre spelare, säger tränaren Lane Lambert.

Simon Holmström noterades förra säsongen för 43 poäng (12+31) på 68 matcher i AHL för Bridgeport Islanders, vilket placerade honom på en tredjeplats i den interna poängligan. 21-åringens kontrakt med New York Islanders löper ut sommaren 2024.

