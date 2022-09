Anthony Greco värvades in till Frölunda med hopp om målsuccé, men amerikanaren har inte hittat rätt, förrän i kväll. 28-åringen hittade till slut nätet i kvällens 3–1-seger mot Växjö.

– Du ser ju hur glad Greco blir när han får in sitt mål. Det betyder verkligen något, säger Roger Rönnberg i C More efter matchen.

Frölundas säsongsinledningen har inte blivit som Göteborgslaget hoppades på. Med två förluster och en vinst bakom sig klev de ut i kvällens match mot Växjö med förhoppningar om att få igång laget.

En av de som har fått ta emot en hel del kritik för sin säsongsinledning är den nya amerikanen Anthony Greco. 28-åringen kommer från en säsong där han smällt fram mål och assist för Hartford Wolf Pack i AHL, farmarlaget till New York Rangers.

I kväll släppte det för Greco, både i spelet och i protokollet. Hans första mål i tröjan blev spiken i kistan för Frölundas 3-1-seger mot Växjö.

"Typiskt Växjö"

Frölunda inledde onsdagsmötet mot Växjö bäst av de båda lagen. Flera farliga lägen tidigt i första perioden gav till slut utdelning med 1–0 genom Max Friberg, men efter vidare videogranskning dömdes målet bort. Frölundaspelarna såg frågande ut i båset och kunde kanske inte gå vidare från det.

Några få minuter senare spelades nämligen en pass bort till Växjös Lukas Bengtsson som nästintill kunde skrinna sig till ett friläge och sedan placera in pucken mellan benen på Frederik Dichow.

– Jag tycker vi startar matchen ganska bra. Vi visste att det skulle bli en tuff match. Vi visste att starten skulle bli viktig. Jag tycker vi spelar bra, sen får de en ströchans och sätter dit den typiskt Växjö, sade Christian Folin i C More efter första perioden.

Grecos glädje

I den andra perioden kunde Frölunda med Ryan Lasch i täten ta tag i matchen på riktigt igen. Just Lasch spelade fram Patrik Carlsson till 1–1. Därefter kunde Filip Johansson och till slut Anthony Greco göra varsitt mål och säkra 3–1-segern.

Grecos mål kom efter en tilltrasslad situation framför mål där pucken låg fri och Greco rakade inte den i nätet bakom Adam Åhman, som inte hann reagera.

– Det är givetvis viktigt långsiktigt att de här gubbarna får in lite poäng. Du ser ju hur glad Greco blir när han får in sitt mål. Det betyder verkligen något. Det är många saker som börjar falla på plats. Jag tycker vi får liv i alla våra kedjor. Även om vi inte får utdelning tycker jag att vi gör bre powerplay, säger Roger Rönnberg i C More efter matchen.

TV: Bromé: "Lägger inte lika stor vikt vid att snacka med motståndarna"

