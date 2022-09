Det blev seger för Djurgården i den allsvenska premiären mot Västerås.

Olle Liss klev då fram och hade show med två mål och en assist.

– Jag trivs superbra här, det är helt magiskt, säger Liss till C More.

Under fredagskvällen släpptes pucken för HockeyAllsvenskan 2022/23 och nykomlingen från SHL, Djurgården, ställdes då mot Västerås i ett kokande Hovet för premiärmatchen.

Djurgården fick då en drömstart och ledde med 3-0 efter den första perioden efter att ha gjort alla tre mål i powerplay. Olle Liss inledde målskyttet innan hemvändande stjärnorna Daniel Brodin och John Norman utökade.

Olle Liss smäller in @DIFHockeyse, och @hockeyallsvensk ans, första mål för säsongen 💥 pic.twitter.com/6zUwzjWj4w — C More Hockey (@cmorehockey) September 23, 2022

“Trycka på gasen”

Liss var då väldigt nöjd med starten i sin nya klubb.

– Det var skönt. Vi kommer ut jävligt starkt. Vi hade sagt att vi inte skulle hålla igen utan trycka på gasen från första början och det gjorde vi också, sade Olle Liss till C More i periodpausen och fortsatte med att hylla publiken:

– Jag trivs superbra här. Det är helt magiskt att åka in här, helvete vilken boost man får. Det känns som att det finns hur mycket energi som helst.

I den andra perioden klev dock VIK framåt och reducerade två gånger om efter att Alexander Lunsjö och Ludvig Jardeskog gjorde två mål inom loppet av 46 sekunder för att sätta rejäl press på Djurgården. Västerås hade också flera chanser för att kvittera men unge målvakten Carl Lindbom stod emot och DIF överlevde perioden ut.

Djurgården kunde sedan säkra segern i den tredje perioden då vem annars om inte Olle Liss klev fram och skickade in 4-2 med ett stenhårt skott. Wiktor Nilsson petade sedan in 5-2 för att ge hemmalaget behagligt avstånd.

Vilket mål! Olle Liss slår till igen och @DIFHockeyse har 4-2 🚨 pic.twitter.com/7TFtR5iDOF — C More Hockey (@cmorehockey) September 23, 2022

“Jävligt starkt att vi redde ut det”

'Västerås fick sedan spela powerplay och tog ut målvakten sent under matchen och Jesper Kokkonen skickade då in en reducering men närmare än så kom inte bortalaget utan DIF kunde hålla undan och vinna med 5-3 i premiärmatchen.

Matchens lirare blev Olle Liss som stod för två mål och en assist direkt i sin debut för Djurgården.

– Det är skönt med seger särskilt eftersom vi gör en mindre bra andraperiod. Vi gick ned oss där men vi redde ut den ändå i sista och det var jävligt starkt, säger han till C More efter segern.

Djurgården – Västerås 5–3 (3-0,0-2,2-1)

Djurgården: Olle Liss 2, Daniel Brodin, John Norman, Wiktor Nilsson.

Västerås: Alexander Lunsjö, Ludvig Jardeskog, Jesper Kokkonen.

TV: Krüger om att vara tillbaka i Djurgården

Matchrapporter: Olle Liss i målform när Djurgården vann mot VIK Hockey Björklöven avgjorde matchserien mot VIK Hockey Timrå avgjorde matchserien mot Djurgården Björklöven tog ny seger i serien mot VIK Hockey Bra läge för Timrå efter ny seger