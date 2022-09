Tre matcher. Tre segrar för Färjestad i CHL.

FBK vann med 2-1 borta mot österrikiska Villacher SV – och det var MVP:n från vårens SM-slutspel som Per Åslund blev segerskytt.

När Färjestad mötte Villacher hemma i Karlstad blev det en sällan skådad överkörning då de regerande svenska mästarna vann skotten med 60-10 och tog hem matchen med 7-0.

Men när lagen möttes för ett returmöte i Österrike under sena fredagskvällen så blev det betydligt jämnare.

Tidigt såg det dock som att Färjestad bara skulle köra på precis som de gjorde i första matchen lagen emellan. Efter nästan åtta minuters spel tog nämligen bortalaget ledningen och Henrik Björklund, som gjorde två mål när lagen möttes i Karlstad, klev fram och blev målskytt återigen mot österrikarna.

🚨! IN THE LEAD ! @farjestad_bk get the puck past the home team's goalie putting them one goal ahead!🚀 @farjestad_bk 1 - 0 @ecvsv #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/7Hgp3MPcDA

Villacher kom sedan in i matchen mer och mer vilket gjorde att det blev en jämn och tajt kamp men Färjestads målvakt Dennis Hildeby stod emot bra.

I den tredje perioden kunde sedan Färjestad utöka till 0-2 då Stefan Liv Memorial Trophy-vinnaren Per Åslund styrde in pucken förbi Villacher-målvakten. Åslund har därmed gjort mål i Färjestads alla tre CHL-matcher hittills den här säsongen.

🚨! 0 - 2 IN AUSTRIA !@farjestad_bk get the puck past the home team's goalie for the second time tonight to make them lead by two!🏒🚀#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/iLIBUFHSHW