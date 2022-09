Uffe Bodin om New York Rangers säsong 2021/22

Från Henrik Lundqvist till Igor Sjestjorkin – och från ombyggnation till utmanare. Fjolårsäsongen blev beviset för att New York Rangers Stanley Cup-fönster nu står på vid gavel. Men ska klubben ta sin första titel sedan 1994 är det mycket som måste falla på plats. Inte minst måste Rangers få ut mer av sitt yngre garde, menar Uffe Bodin.

“Nästan som när Lemieux lämnade över facklan till Crosby”

“En storstjärna på nedgång?”

“Nyckelsäsong för tidigare drafttvåan – som varit en besvikelse”

“Nils Lundkvists framtid finns inte i Rangers”

Efter fem år utan riktig slutspelsmedverkan tog New York Rangers sig inte bara vidare förbi grundserien i fjol. De gick hela vägen till konferensfinal. Efter att ha spelat in 110 poäng under grundserien slog man ut tunga motståndare som Pittsburgh Penguins och Carolina Hurricanes i tajta sjumatchersserier innan Tampa Bay Lightning slutligen blev för svåra.

Även om det av förklarliga skäl var bistra miner efter nederlaget mot de tvåfaldiga mästarna gav säsongen fansen anledning att känna glädje efter ett par tyngre år.

De har snabbt hittat en ny världsstjärna mellan stolparna i Igor Sjestjorkin efter Henrik Lundqvists avsked härom året.

Deras toppback Adam Fox har redan hunnit med att vinna en Norris Trophy och tillhör ligans bästa backar, sin ringa ålder (24) till trots.

Offensivt handlar det inte bara om Artemij Panarin utan i lika stor utsträckning om Mika Zibanejad och Chris Kreider.

Det här ger är nästan en garanti för att laget ska behålla sin position bland topplagen i ligan.

Men ska de ta nästa kliv och gå hela vägen kommer det att krävas ett par genombrott från lagets yngre spelare. Är de mogna för det kommer det att bli en festlig säsong på Manhattan.

Utifrån sju olika kategorier analyserar Uffe Bodin samtliga 32 NHL-lag.