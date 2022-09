Jimmy Vesey har haft en krokig resa sedan han lämnade New York Rangers 2019.

Nu är han tillbaka i “The Big Apple” – på ett tryout-kontrakt med Rangers.

En gång i tiden var Jimmy Vesey en av de mest upphaussade hockeytalangerna i världen då han gjorde stor succé på college, blev uttagen till USA:s VM-lag samt vann Hobey Baker Award som den bästa collegespelaren. Han jagades då av i princip alla NHL-klubbar men valde att skriva på för New York Rangers.

Den stora succén i NHL uteblev dock för Vesey som fick lämna Rangers via en trejd till Buffalo Sabres 2019. Sedan dess har 29-åringen haft en krokig karriärsresa då han inte lyckats få ett lyft. På de tre senaste åren har han, förutom Sabres, också spelat för Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks och senast New Jersey Devils.

Efter att ha spelat för fyra klubbar på tre år så blir det nu en ny flytt för den tidigare talangen – men den här gången blir det en återkomst till “The Big Apple”.

Enligt CapFriendly.com har Vesey nämligen skrivit på ett tryout-kontrakt med New York Rangers och han kommer få chansen att spela till sig en NHL-plats hos sin tidigare klubb.

Jimmy Vesey career transactions:



Drafted by Nashville

Rights traded to Buffalo

Signed by NY Rangers

Traded to Buffalo

Signed by Toronto

Claimed off waivers by Vancouver

Signed by New Jersey

Signed to PTO by NY Rangers