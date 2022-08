JVM slutade med en bronsmedalj för Juniorkronorna.

Efter mästerskapet tas nu Emil Andrae och Jesper Wallstedt ut till JVM:s All Star-lag – Wallstedt prisas även som turneringens bästa målvakt.

Under natten avgjordes slutligen 2022 års Junior-VM då Sverige vann brons efter att ha besegrat Tjeckien med 3-1 i bronsmatchen och Kanada blev krönta världsmästare då de vann finalen mot Finland med 3-2 efter förlängning.

Nu, efter att mästerskapet är färdigspelat, har de bästa spelarna under årets JVM utsetts. Två svenskar tar då plats bland de sex spelarna i All Star-laget.

Emil Andrae var poängbäste svensk under mästerskapet samt kom tvåa i backarnas poängliga med fyra mål och åtta poäng på de sju matcherna. Det var tillräckligt bra för att ta en plats i All Star-laget. Han får sällskap av Juniorkronornas målvakt Jesper Wallstedt.

De övriga spelarna som tog plats i All Star-laget är Olen Zellweger (Kanada), Mason McTavish (Kanada), Joakim Kemell (Finland) och Jan Mysak (Tjeckien).

2022 #WorldJuniors IIHF Directorate Award Winners



Best Goalie: Jesper Wallstedt (MIN)

Best Defenseman: Kasper Puutio (FIN)

Best Forward: Mason McTavish (ANA)



MVP: Mason McTavish (ANA)