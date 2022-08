Sedan Sam Vigneaults flytt från MoDo har sportchefen Henrik Gradin varit på jakt efter en ersättare. Nu bekräftar han själv att den nya förstacentern är klar. Josh Dickinson är klar för MoDo.

– I slutändan hoppas vi att det ska vara lite samma typ av spelare, säger Gradin till ÖA.

Sam Vigneaults storsuccé under sin första säsong i MoDo slutade med en flytt från klubben i juni. Sedan dess har MoDos sportchef Henrik Gradin varit på jakt efter någon som kan komma in och ta sig an rollen som förstacenter och kanske täcka upp för den poängspelare de tappat.

Nu är det klart. För Örnsköldsviks Allehanda bekräftar Gradin att Vigneault ersätts med ytterligare en kanadensare. Josh Dickinson har skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.

– Det är en tvåvägscenter som jobbar hårt över hela banan. Väldigt kraftfull och kan spela fysiskt. Det är en spelare som kan spela i alla former. Vi har följt honom ett längre tag och till slut kände både han och vi att det var en bra roll för honom hos oss, säger Gradin till tidningen.

Stora skor att fylla

Dickinson spenderade förra säsongen i USA där han spelade både i ECHL och i AHL, då med Grand Rapids Griffins. Han gjorde 13 poäng på 48 matcher i Griffins och har nu stora skor att fylla i MoDo. Vigneault stod nämligen för hela 41 poäng på 46 grundseriematcher i fjol. Gradin hoppas att Dickinson kan vara samma typ av spelare.

– Både ja och nej. Vi hoppas väl kanske på det efter vad vi sett, men samtidigt, det vi såg av Sam i fjol är inte så likt. Vi försökte jämföra det faktiskt och då är de lite olika. I slutändan hoppas vi att det ska vara lite samma typ av spelare, säger ÖA.

