Nästa talang från Troja-Ljungby att börja ta plats i SDHL är Alva Solberg som spelar i Linköping.

För hockeysverige.se berättar hon om vägen från Ljungby till Linköping, motivationen och satsningen som hon vill göra med LHC och landslaget.

– Jag är en jävla tävlingsmänniska och har alltid varit så, säger 19-åringen.

LINKÖPING (Hockeysverige.se)



Alva Solberg är ytterligare en från plantskolan Troja-Ljungby som börjar göra sig ett namn i SDHL. Två av dom mer namnkunniga är Linnea Johansson (vinnare av Elite Prospects Award 2022) och Thea Johansson. Idag spelar hon för Linköping och ska gå in på sin tredje A-lagssäsong, men nu är inte Solberg ensam i släkten att spela i SDHL.

– Min kusin Alice (Wallin) spelar i Djurgården så vi mötts ibland. Vi snackar rätt mycket hockey och det är rätt kul eftersom min bror spelar, jag spelar, Alice spelar, hennes bror också så vi har samma intressen. Vi träffas så mycket vi kan, men det blir mest när vi är lediga förutom då vi spelar mot varandra, berättar Alva Solberg då hockeysverige.se träffar henne för en intervju utanför Stångebro Ishall där solen milt sagt steker på oss och Flygvapnet drar på med sina JAS ovanför huvudena på oss så marken näst intill skakar till.



Vad är Alice Wallins styrka som hockeyspelare?

– Hon är lugn med pucken och har ett jättebra spelsinne, bra teknik… En bra back.



Ljungby, där Alva Solberg kommer ifrån, är ett starkt hockeyfäste för tjejer. Anledningen till det tror 19-åriga backen handlar om att klubben har många starka ledare.

– Linnéa, Thea och jag har alltid spelat med killar fram till U16. Nu kan jag bara prata för min egen del, men jag har alltid haft en bra tränare (Henrik ”Hugge” Johansson) som välkomnat tjejer och inte sett någon skillnad mellan killar och tjejer. Han har behandlat alla väl.

– Sedan tror jag att en del av framgången ligger i att vi har fått spela med killar, att vi fått pressat oss mot killarna som är starkare. Självklart har också damlaget som startades varit en bra väg in för många.

Alva Solberg är fostrad i Troja-Ljungby. Foto: Ronnie Rönnkvist

I klubben finns även tidigare elitdomaren, Morgan Johansson, som är pappa till Thea Johansson och som brinner för att utveckla damhockeyn.

– Han har kämpat och är en eldsjäl som var med och startade upp damlaget nästan på egen hand. Morgan har betytt mycket för damlaget. Det laget har gjort att vi kunnat ta ett steg upp dit då killarna gått upp i J18-elit där jag inte riktigt hängde med längre.

“Jag har alltid sett upp till dom”

Det blev också en stor kontrast för Alva Solberg att ta steget från pojk- till tjejhockeyn och det blev en del utvisningar inledningsvis.

– Ja, så var det. En säsong tränade jag med killarna och spelade lite fram och tillbaka även med tjejerna. Jag tror nästan att jag vann utvisningsligan då eftersom jag tacklades lite för mycket. Det gick inte riktigt att ställa om en dag till en annan med att inte få tacklas.



Nu har det kommit en ny regel som gör att det tillåts mer tacklingar och fysiskt spel, vilket Linköpingsbacken välkomnar.

– Bara kul. För vissa kan det bli en stor omställning och för andra inte. Många spelade med killar för inte så länge sedan. Då har man fortfarande det där i sig. Jag vet också att dom äldre i vårt lag är lite osäkra på hur det kommer bli.

– Som spelare tror jag att man anpassar man sig rätt lätt åt situationerna, så jag tror att det kommer höja spelet till en ny nivå.



Ser du att skaderisken kan öka?

– Det är jättesvårt att bedöma på förhand, men på ett sätt; ja och på ett annat; inte. Man lär sig snabbt att ta upp blicken. Jag tror inte att det på sikt blir fler skador, men just omställningen kan leda till det inledningsvis.

Ljungbyprodukterna Linnea Johansson, Alva Solberg och Thea Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du nämnde Thea och Linnéa Johansson, hur tajta var ni hockeymässigt under uppväxten?

– Jag har alltid sett upp till dom lite och har varit lite som idoler för mig.



Thea Johansson ska till college, lockar det dig med att testa på spel i Nordamerika?

– Ja, jag har funderat på det, men inte riktigt bestämt mig ännu. Det är fortfarande en öppen fråga.



Vad är det som talar för och emot?

– För är egentligen äventyret. Jag skulle inte säga att jag i så fall skulle flytta för hockeyns skull eftersom SDHL håller en hög nivå, men för äventyret.

“Det var verkligen ett jättestort kliv”

Många Troja-spelare sticker till samarbetsklubben, HV71, men för Alva Solbergs del blev det Linköping.

– Ja, det blev så. Första året på gymnasiet stannade jag i Troja eftersom man startade upp LIU för killar och tjejer där. Sedan kände jag att jag ville ta ett steg till. Då blev det Linköping. Dels för att dom även har ett Division 1-lag, vilket HV71 saknar även om dom i och för sig samarbetar med Troja.



Hur var det att komma från lilla Ljungby till relativt stora Linköping, hur var den flytten?

– Det var en stor kontrast, bonde som jag är, skrattar Alva Solberg och fortsätter:

– Så var det verkligen. I Ljungby hade jag knappt åkt buss, men det gick rätt fort att komma in i det och jag trivs här.



Var den tuffaste biten socialt att flytta hemifrån?

– Ja, men första året bodde jag med två andra, Anna Neuenschwander som nu spelar i Göteborg och Emma-Sofie Nordström som flyttat till USA. Det tror jag var jättebra för mig eftersom vi blev som en liten familj. Jag kände aldrig riktigt att jag hade flyttat hemifrån.



Var det ett stort steg även hockeymässigt?

– Ja, första året här fick jag nästan direkt börja träna med SDHL-laget. Det var verkligen ett jättestort kliv.

Alva Solberg har kommit in i Linköping. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

“Jag vill bli en offensiv back”

Säsongen 2020/21 debuterade Alva Solberg för Linköping i SDHL.

– Första matchen var jag jätte, jättenervös. Det var en träningsmatch. Då hade jag inte tränat med SDHL-laget utan kom direkt in till den matchen. Madde (Östling) presenterade mig inför alla i omklädningsrummet.



Linköping har under senaste säsongerna haft en hel del importer, men det är inget som känts speciellt annorlunda jämfört med ett lag med enbart svenska spelare som i exempelvis Troja.

– Jag skulle inte säga att det är någon skillnad. Klart att man får prata engelska, men det vänjer man sig vid. Sedan är jag kanske inte jättebra på det, skrattar Alva Solberg och fortsätter:

– Skillnaden är språket, men exempelvis ”Syd” (Sydney Brodt), hon har spelat i USA och berättade om bland annat college, så det var många historier och erfarenheter från den hockeyvärlden. Hon var även med ibland på våra ”HG-pass”. Klart att hon hjälpt mig med feedback och allt sådant, vilket har varit bra för mig.



Säsongen 2021/22 spelade Alva Solberg 36 matcher och svarade för två assist.

– Säsongen var utvecklande och jag kände att jag hade ett bra samarbete med Thomas (Pettersen). Han hjälpte mig i min egen utveckling och jag tycker att jag succesivt tog en större och större roll i laget, vilket genererade i att jag fick ett större förtroende från coachen och självförtroendet växte.

– Något jag verkligen märkt skillnad på är hur jag idag hanterar press. När jag kom in, var junior och behövde ta en plats kunde pressen nästan dra ner mig i stället för att få mig att slappna av och prestera. Idag kan jag hantera press på ett helt annat sätt.



Vad behöver du utveckla i ditt spel för att ta ytterligare ett kliv kommande säsong?

– Jag vill bli en offensiv back. Att jag kan utveckla dom kvalitéerna för att min spelarprofil bli mer tydlig vem jag är som hockeyspelare.

– Jag tror även att det här med tacklingar och det fysiska spelet kan utveckla mitt spel, att man kan få stopp på ett annat sätt.

Alva Solberg ska vara på satsningen mot OS 2026. Foto: Ronnie Rönnkvist

“När du växer upp som tjej och spelar med killar får du ingenting gratis”

Om en vecka kommer Alva Solberg åka till Falun och Furudal för att delta på lägren ”olympisk offensiv”, vilket är en förberedelse för att spela i landslaget framöver.

– Tanken är en satsning på OS 2026. Det är såklart ”svinkul” att få vara med där. Jag känner mig också hedrad att få vara en del av dom tjejerna som är uttagna. Vi har haft några läger innan så jag vet ungefär vad man kan förväntat sig.



Vad är det som driver dig att varje dag gå upp och ge allt för din idrott?

– Jag är en jävla tävlingsmänniska och har alltid varit så. När jag var lite kunde jag inte ens spela Yatzy utan att bli arg om jag förlorade. Att tävla, bli bättre och vinna är det som driver mig.



Är det här något som du tror går igenom hos nästan hela den kommande generationen?

– Ja, när jag växte upp spelade jag med killar, fick byta om i domarrum, blev kallad både det ena och andra. Dessutom fick jag mer tacklingar än killarna eftersom man ville ge igen på mig.

– När du växer upp som tjej och spelar med killar får du ingenting gratis. Du behöver jobba hårdare än andra. Det tror jag bidrar till din motivation längre fram, avslutar Alva Solberg.