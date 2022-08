Victor Hedman har varit fotbollsintresserad hela sitt liv. Nu blir den svenske NHL-stjärnan delägare i den engelska tredjedivisionsklubben Plymouth Argyle, rapporterar klubben via sin hemsida

Tillsammans med sin tidigare lagkamrat Ondrej Palat ingår Victor Hedman i en grupp av investerare som har köpt in sig i den engelska tredjedivisionsklubben Plymouth Argyle.

NHL-stjärnorna ingår i gruppen Argyle Green LLC som investerat fyra miljoner pund, drygt 50 miljoner kronor, för att köpa upp 20 procent av klubben, skriver klubben på sin hemsida.

– Jag har varit fotbollsintresserad hela mitt liv och ser framemot att ansluta till Argyle som en investerare och supporter. Vad Simon (Hallett, klubbens ägare) och klubben håller på att bygga här i Argyle är anmärkningsvärt och påminner om vad vi byggt med Tampa, säger Hedman till sajten.

– Det är en dröm att få vara en del av två organisationer som är fokuserade på att nå framgång på högsta nivå och bibehålla den framgången under många år.

Plymouth har sedan grundandet 1886 aldrig spelat i den högsta ligan i England. Klubben spelar sedan 2020 i League One, den engelska tredjedivisionen, efter att klubben blivit uppflyttad från fjärdedivisionen League Two. Mellan 2004 och 2010 spelade laget i Championship, den engelska andradivisionen, och i klubben har svenske Bojan Djordjic tidigare spelat.

💚🏒 Our newest member of the Green Army, Victor Hedman of @TBLightning.



Welcome, Victor 👋#pafc pic.twitter.com/kpAtAK6WER