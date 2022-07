Patrick Marleau håller rekordet för flest spelade grundseriematcher i NHL:s historia. Nu har San Jose Sharks meddelat att de kommer att hylla klubbikonen med en ceremoni där hans nummer 12 skickas upp i taket i SAP Center.

Patrick Marleau hann spela 1 779 NHL-matcher, varav 1 606 för San Jose Sharks, under sin långa NHL-karriär. Den karriären tog officiellt slut i maj då den nu 42-årige kanadensaren meddelade att han lagt av efter att inte ha spelat alls den gångna säsongen.

Bortglömd lär Marleau knappast bli för det. Dels för att han håller rekordet för flest spelade grundseriematcher i NHL:s historia, dels för att han under nästa säsong kommer att få sin tröja med nummer 12 på ryggen hissad i San Jose Sharks hemarena SAP Center.

Sharks meddelade härom dagen att man kommer att hylla Patrick Marleau med en tröjhissningsceremoni den 25 februari nästa år. Detta i samband med en match mot Chicago Blackhawks.

Han blir därmed den första spelaren i klubbens drygt 30-åriga historia att få den äran.

“Det är bara passande att den första San Jose Sharks-spelaren att få den ultimata klubbhyllningen i att få sin tröja hissad är Mr. San Jose Shark själv, Patrick Marleau”, säger klubbens president Jonathan Becher i ett pressmeddelande.

“Patty symboliserar Sharks organisation lika mycket som vår kända klubblogga och färg. Vi ser fram emot att få fira hans fantastiska NHL-prestation tillsammans med Patricks familj, vänner och alla fans, många av dem sådana som fanns i arenan när Patrick klev in på isen i San Jose för första gången 1997.”

Patrick Marleau's No. 12 is heading to the rafters in San Jose! 👏 pic.twitter.com/ajtgH3xdhF