De senaste 16 säsongerna har Louis Eriksson spenderat i NHL. Men nu ser det ut att vara över, enligt amerikanska uppgifter lämnar forwarden Nordamerika och blickar istället tillbaka mot Sverige.

Han har gjort över 1 000 NHL-matcher och är en av de mer rutinerade svenskarna i ligan just nu.

Loui Eriksson har spelat för klubbar som Dallas, Boston, Vancouver och Arizona under sin långa NHL-karriär. Men nu ser det ut som att det inte blir något mer spel i NHL.

Istället sägs forwarden, som inte vill avsluta karriären, blicka mot Europa. Där Sverige och Schweiz ska vara de primära spåren, det enligt Craig Morgan som följer Arizona på nära håll.

Former Coyotes forward Loui Eriksson, who just turned 37 one week ago, wants to keep playing in 2022-23.



It will most likely be in Sweden, but he is also looking at opportunities in the Swiss league. pic.twitter.com/iNlMMStAcB