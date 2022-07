Filip Mešár draftades som nummer 26 och är en av Slovakiens stora framtidshopp. Nu kommer uppgifter om att nästa säsong kan komma att spelas i Sverige.

– Det är upp till Canadiens, jag sa att jag respekterar deras beslut, säger spelaren själv till den slovakiske hockeyjournalisten Matej Deraj.

Slovakiens gyllene generation är på frammarsch. I årets NHL-draft var det hela tre stycken som draftades i förstarundan.

Nu kan en av dem hamna i SHL.

Det är den talangfulle forwarden Filip Mešár som enligt uppgifter blickar mot Sverige. Den slovakiske hockeyjournalisten Matej Deraj skriver på twitter att det står mellan SHL, AHL eller OHL, och att det är två svenska klubbar som är intresserade.

#GoHabsGo prospect Filip Mešár is still not sure where he’ll spend the next season. There are 3 main options - the AHL, SHL or OHL. The Swedish route seems intriguing, two teams from there are interested in him.



“It’s up to the Canadiens. I told them I’d respect their decision.”