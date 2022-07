Washington Capitals gör förändring på målvaktssidan.

Vitek Vanecek trejdas till New Jersey Devils – och “Caps” letar därmed efter en ny förstekeeper.

Den senaste säsongen hade Washington Capitals ryske Ilja Samsonov och tjeckiske Vitek Vanecek som sina två målvakter – men duon kommer inte fortsätta i den amerikanska huvudstaden nästa säsong.

Samsonov kan bli restricted free agent och behöver ett nytt kontrakt för att stanna i Capitals – och nu har klubben också bytt bort Vanecek.

Washington skickar den 26-årige tjecken till New Jersey Devils i utbyte mot två draftval i årets draft. Med ett av draftvalen som “Caps” fick i tredjen valde de HV71:s forwardstalang Alexander Suzdalev.

“Kanske inte det smartaste”

Vanecek agerade förstemålvakt för Washington under säsongen 2020/21 där han vaktade kassen i 37 av 56 matcher och den här säsongen konkurrerade han med Samsonov där tjecken stod mellan stolparna i 42 matcher. Under båda säsongerna hade han en räddningsprocent på 90,8. Nu förväntas han bilda målvaktspar med Mackenzie Blackwood i New Jersey.

I och med trejden kickstartar nu Washington jakten efter en ny förstemålvakt då de ger sig ut på en kaotisk målvaktsmarknad.

– Jag hoppade in i elden, kanske inte det smartaste att göra va?, säger general managern Brian MacLellan med ett skratt och fortsätter:

– Vi har försökt ändra vår målvaktssida ett tag och det här är det första steget. Vi har fortfarande mycket jobb kvar för att hitta vår målvaktsduo och vi har flera tuffa beslut kvar framför oss.

Få målvakter på marknaden

Bland målvakterna som hade kunnat finns tillgängliga på marknaden för Washington har redan Marc-André Fleury, Ville Husso och Aleksandar Georgijev försvunnit de senaste dagarna då de har antingen trejdats eller förlängt sina kontrakt.

När free agent-marknaden öppnar på onsdag är det då mästarmålvakten Darcy Kuemper och Torontokeepern Jack Campbell som är de stora namnen som kan finnas tillgängliga. Även tidigare Stanley Cup-hjälten Braden Holtby skulle kunna vara ett potentiellt alternativ för Capitals.

