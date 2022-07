Tony DeAngelo flyttar på sig i NHL.

Han trejdas från Carolina Hurricanes till Philadelphia Flyers – och skriver ett tvåårskontrakt värt fem miljoner dollar per säsong.

För ett år sedan såg det nästan ut som att Tony DeAngelos NHL-karriär var på väg att ta slut efter hans mycket stökiga exit från New York Rangers.

Men sedan plockades han upp av Carolina Hurricanes där han fick igång sin karriär igen och gjorde succé på isen. DeAngelo gjorde 51 poäng på 64 matcher i Carolina och han hade därmed elfte bäst poängsnitt av alla backarna i NHL. Han kom även på en delad fjärdeplats i “Canes” interna poängliga.

Nästa säsong väntas dock inte spel i Carolina för amerikanen som i stället trejdas till Philadelphia Flyers tillsammans med ett sjunderundeval i draften i utbyte mot ett fjärderundeval i årets draft, ett tredjerundeval i 2023 års draft samt ett andrarundeval 2024.

Enligt flera uppgifter från Nordamerika ska DeAngelo och Philadelphia även vara överens om ett tvåårskontrakt värt fem miljoner dollar per säsong.

TRADE: We have acquired Tony DeAngelo and a 7th round pick (220th overall) in this year's draft from Carolina in exchange for our 4th round pick (101st overall) in 2022, 3rd round pick in 2023 (the lowest of the three picks) and a 2nd round pick in 2024. https://t.co/gCrZfPCx7L