Montréal Canadiens trejdade först bort ryske backtalangen Aleksandr Romanov till New York Islanders.

Sedan bytte Montréal till sig centerlöftet Kirby Dach från Chicago Blackhawks.

Eftersom NHL-draften hölls i Montréal var det med stor spänning som fansen på plats följde allting som hemmalaget Montréal Canadiens gjorde under den stora dagen.

Först fick de med lycka se hur laget valde slovakiske stortalangen Juraj Slafkovský som etta och därefter blev det lite dramatik för Montréalfansen.

“Habs” gick nämligen ut med att de hade trejdat bort ryske backtalangen Aleksandr Romanov samt det 98:e valet i draften till New York Islanders i utbyte mot det 13:e valet i draften. Något som fick fansen på plats att häpna då Romanov var en populär back för sin hårda och oöma spelstil.

Men Montréal var inte färdiga där utan skeppade sedan det 13:e valet tillsammans med det 66:e valet i draften till Chicago Blackhawks i utbyte mot centertalangen Kirby Dach, något som dock fick fansen i arenan att jubla.

