Filip Larsson blev inte kvar i HV71 efter SHL-avancemanget.

Nu är han klar för Kristianstads IK.

– Jag fick snabbt en väldigt positiv bild av KIK, säger Larsson.

Kristianstad spikar sitt målvaktspar inför den kommande säsongen.

Sedan tidigare har de redan Jørgen Hanneborg på kontrakt och nu har de hittat vem som ska bilda tandem med norrmannen. Nu presenterar KIK nämligen värvningen av Filip Larsson som närmast kommer från HV71.

– Jag fick snabbt en väldigt positiv bild av KIK efter att ha pratat med ledare och andra med insyn i klubben. Ett bra lag med bra utvecklingsmöjligheter så det känns väldigt roligt att få vara en del av den fortsatta satsningen KIK gör och bygga vidare på det de har påbörjat här, säger 23-åringen till klubbens Facebook-sida.

“Samlat på sig mycket rutin trots sin unga ålder”

Filip Larsson spelade 18 matcher under grundserien för HV71 där han hade 91,1 i räddningsprocent och 2,25 insläppta mål per match. Han fick sedan även hoppa in och vakta kassen i fyra finalmatcher efter att Jonas Gunnarsson åkt på en skada.

– Filip är en målvakt som samlat på sig mycket rutin och erfarenhet trots sin unga ålder. Han är driven, spelar med ett stort tålamod, tekniskt välskolad och ambitiös.

Tycker det är väldigt roligt att Filip valt att komma hit och ska bli superkul att börja jobba ihop, säger KIK:s målvaktstränare Joel Gistedt.

Kristianstad blir Filip Larssons tredje klubb i HockeyAllsvenskan då han tidigare även har representerat Almtuna.

