Thea Johansson lämnade HV71 tidigare i veckan.

Nu står det klart att hon flyttar till USA och är klar för collegespel hos Mercyhurst University.

Tidigare i veckan stod det klart att Thea Johansson lämnar HV71 efter att ha utvecklats till en nyckelspelare för SDHL-laget.

Nu har forwarden hittat sin nästa klubbadress då hon har presenterats av Mercyhurst University. Hon kommer därmed spela collegehockey i USA från och med nästa säsong.

Our final recruit for the 2022-23 season is Thea Johansson. She comes to Erie by way of Sweden. While playing in Sweden she was a member of the Swedish National Team! pic.twitter.com/sE6RrC8thm