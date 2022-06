Auston Matthews blev den stora vinnaren på nattens NHL Awards då han tog hem både Hart Trophy samt Ted Lindsay Award.

Tidigare Röglestjärnan Moritz Seider prisades också med Calder Trophy – och tre svenskar tog plats i NHL:s All Star-lag för säsongen.

Under natten hölls NHL Awards där de bästa spelarna under grundserien skulle hyllas och prisas för sina insatser.

Sedan tidigare har redan ett antal priser delats men under nattens gala skulle de tunga utmärkelserna tillkännages.

Det blev då en storslam för Toronto Maple Leafs-stjärnan Auston Matthews som tog hem både Hart Trophy som NHL:s MVP samt Ted Lindsay Award som ligans bästa spelare – framröstad av spelarna själva. Han blev då den förste Toronto-spelaren på 67 år att vinna Hart Trophy efter att Ted Kennedy tog emot priset 1955.

Matthews hade redan också tagit hem Rocket Richard Trophy som NHL:s bästa målskytt den här säsongen med 60 mål på 73 matcher, totalt gjorde amerikanen 106 poäng.

Svenskarna nobbades

Inga svenskar fick ta emot priser på NHL Awards då både Victor Hedman och Jacob Markström som var nominerade fick se sig besegrade i omröstningarna. Hedman fick kapitulera Norris Trophy då det i stället var finalmotståndaren Cale Makar från Colorado Avalanche som utsågs till ligans bästa back. Även Roman Josi var nominerad till Norris.

Markström fick inte heller bli tredje svensk att ta emot Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt utan i stället vanns priset av New York Rangers stjärnkeeper Igor Sjestjorkin och han blir då den första Rangersmålvakt sedan Henrik Lundqvist 2012 att ta hem Vezina. Finländaren Juuse Saros kom trea i omröstningen bakom Sjestjorkin och Markström.

Det blev dock en spelare med svenskkoppling som fick ta emot ett pris på galan. Den tidigare Röglestjärnan Moritz Seider vann nämligen Calder Trophy som ligans bästa rookie den här säsongen. Seider tog emot utmärkelsen före Trevor Zegras och Michael Bunting som också var nominerade.

Tre svenskar i All Star-lagen

Även om priserna uteblev så fick svenskarna dock trösta sig med att ta plats i säsongens All Star-lag. Victor Hedman och Jacob Markström tog båda plats i säsongens andra All Star-lag medan Lucas Raymond var en av spelarna i All Star-laget för rookies.

All Star-lag 1: Igor Sjestjorkin – Roman Josi, Cale Makar – Auston Matthews, Mitch Marner, Johnny Gaudreau.

All Star-lag 2: Jacob Markström – Victor Hedman, Charlie McAvoy – Connor McDavid, Matthew Tkachuk, Jonathan Huberdeau.

All Star-lag Rookies: Jeremy Swayman – Alexandre Carrier, Moritz Seider – Michael Bunting, Lucas Raymond, Trevor Zegras.

