John Gibson ryktades ha meddelat Anaheim Ducks att han ville lämna klubben.

Nu förnekar dock stjärnmålvakten att så är fallet.

– Inget av det där är sant, säger Gibson till The Athletic.

Sedan han debuterade för Anaheim Ducks har John Gibson varit en av de främsta målvakterna i NHL och under flera år har han varit en het kandidat till Vezina Trophy – även om han överraskande nog aldrig har varit finalist till priset som NHL:s bästa målvakt.

En stor anledning till det är att han spelar i ett dåligt lag och Anahem har varit ett av NHL:s sämsta lag de senaste säsongerna. Det har lett till att Gibson har haft det tyngre de tre senaste åren där hans statistik blivit lidande.

Men under måndagen kom ett rykte, från Sportsnets Nick Alberga, att Gibson frågat Ducks om att få möjligheten att bli trejdad bort från klubben och han lanserades sedan snabbt som en potentiell lösning för de NHL-klubbar som letar efter en ny förstemålvakt.

Hearing Ducks G John Gibson is open to being dealt and belief out of Anaheim is he’s informed the club of that. #FlyTogether