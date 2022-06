Chris Kreider och Mika Zibanejad skördade stora framgångar tillsammans den här säsongen. När amerikanen skulle prata om svenskstjärnans slutspelssuccé hade han svårt att hålla tillbaka känslorna.

– Jag kan inte vara mer stolt över honom, säger Kreider.

Mindre än 48 timmar efter konferensfinalförlusten mot Tampa Bay mötte spelarna i New York Rangers media för sina så kallade “exit-intervjuer” med presskåren. När 50-målsskytten Chris Kreider ombads ge sin syn på svenske lagkamraten Mika Zibanejads succé i slutspelet hade den amerikanske måltjuven svårt att hålla tillbaka känslorna.

– Jag kan inte vara mer stolt över honom. Det är väldigt smittsamt när ledaren, den bästa spelaren i laget, killen som gör allt för dig, kliver fram på det sättet, sade Kreider på presskonferensen.

Zibanejad noterades för 24 poäng i Stanley Cup-slutspelet, vilket var den bästa poängnoteringen i ett slutspel i Rangers på 28 år. Zibanejad och Kreider har en lång historia tillsammans.

– Han (Kreider) var den enda som var här när jag blev trejdad hit. Vår relation sätter saker i ett perspektiv. Vi kan ge varandra samma råd till varandra. Att bara ha en sådan relation där vi kan kräva mer från varandra på isen… Det har varit en stor del av vår grupp och vårt lag, säger Zibanejad.

Mika Zibanejad stod för sin poängmässigt bästa NHL-säsong i karriären, då han stod för 81 poäng (29+52) på 81 matcher i grundserien, medan Kreider öste in 52 mål och 77 poäng på 81 grundseriematcher.

Chris Kreider holds back tears while speaking about his respect for Mika Zibanejad:



"When your leader rises to the challenge night in and night out..." pic.twitter.com/6ncoqlbCbX