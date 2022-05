Het, hetare, Mika Zibanejad.

I natt blev han målskytt igen – för fjärde raka matchen – när New York Rangers vann med 5-2 för att tvinga fram en sjunde och avgörande match mot Carolina Hurricanes.

Det kommer att bli en sjunde och avgörande match i serien mellan Carolina Hurricanes och New York Rangers.

Detta eftersom att Rangers vann nattens sjätte match med 5-2 i Madison Square Garden för att utjämna serien till 3-3 i matcher.

De kom ut starkt och tog ledningen med 1-0 redan efter sju minuters spel och därefter var det dags för svenskstjärnan Mika Zibanejad att kliva in i handlingarna.

När Rangers hade powerplay så fick Zibanejad pucken i mittzon och stod sedan för en läcker dragning för att ta sig in i zon och skapa yta för sig själv. Han rundar sedan en Carolinaback och skjuter in pucken mellan benen på Antti Raanta i mål för 2-0 till hemmalaget.

Mika Zibanejad har därmed gjort mål i fyra raka matcher i serien mot Carolina och han är den förste Rangersspelaren att lyckas med den bedriften sedan Brendan Shanahan gjorde mål i fyra raka slutspelsmatcher 2007. Klubbrekordet innehavs dock av Cecil Dillon som gjorde mål i fem raka slutspelsmatcher 1933.

Han har också varit lagets bäste utespelare i Stanley Cup-slutspelet hittills då han leder både interna skytteligan och interna poängligan med sju mål och 16 poäng på 13 matcher. Han ligger därmed också trea i slutspelets poängliga bakom Edmontonstjärnorna Connor McDavid och Leon Draisaitl.

Mika Zibanejad scored his fourth power-play goal of the 2022 #StanleyCup Playoffs, the most in one postseason by a @NYRangers player since Adam Graves set the franchise mark with six in 1996.#NHLStats: https://t.co/QFwhaYvZlT pic.twitter.com/Q1DEoTwwSi