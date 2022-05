Sverige var tillbakatryckta - men hade en storspelande målvakt i Linus Ullmark. En målvakt som trots sin stormatch sågade sig själv efter 4-3-förlusten mot Kanada.

– Jag kan ta alla. Jag ska sätta mig i en position där jag ska kunna ta alla, säger han.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

I en andra perioden vann Kanada skotten med 19-1 - men Tre Kronor gjorde periodens enda mål. Linus Ullmark storspelade och stod emot Kanadas stora press. Han fortsatte sedan rada upp räddningar även i den tredje perioden, men det räckte inte.

Två kanadensiska mål i slutminuterna och ett i övertiden gjorde att Linus Ullmark fick avsluta VM som en förlorare, tillsammans med det svenska laget. Och då lade målvakten skulden på sig själv.

– Varför ska jag inte göra det? Jag är i en position i livet och karriären då jag kommer stå längst bak, jag är sopguppen som ska plocka upp det som händer framför mig. Gör jag int ett tillräckligt bra jobb vinner vi inte matchen. Varför ska jag stå här och gnälla när jag bara kan fokusera på mig själv? Det finns ingen anledning att hänga ut någon annan.

“Det är tomt, det är svart”

Målvaktsstjärnan säger själv att han kunde ha stoppat samtliga fyra kanadensiska mål.

– Jag kan inte säga något om vad laget gör, utan bara om min egen prestation. Jag kan ta alla. Så enkelt är det att vara målvakt. Jag ska sätta mig i en position där jag kan ta alla.

Ullmark visar starka känslor i mixed zone efter matchen och rankar förlusten som den tuffaste i karriären.

– Just nu är det väl den tuffaste. Men det är också just nu den har hänt. Hur det kommer kännas om en vecka eller fyra månader vet jag inte. Det är en erfarenhet, sen får vi se om den blir positiv eller negativ. Just nu är det mest negativt.

– Det är tomt, det är svart. Jag är arg, besviken… Nämn en negativ känsla och jag känner den.