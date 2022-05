Tre Kronors VM-äventyr är slut.

Kanada vände och vann i förlängningen efter sen kollaps av Sverige.

– Jag lider verkligen med grabbarna, säger lagkaptenen Oliver Ekman Larsson till Viaplay.

Det har inte riktigt varit Kanadas VM i Tammerfors. En 2-3 förlust mot Danmark i gruppspelet exponerade lagets svagheter för den kommande motståndaren i kvartsfinalen. En motståndare som blev Tre Kronor.

Väl i kvarten såg Kanada länge ut som ett lag som hade accepterat att deras turnering var slut. Tre Kronor dominerade stora delar av matchen innan en sen livlina i form av ett powerplay räddade kanadensarna.

Två snabba mål kvitterade tog matchen till förlängning där Kanada avgjorde efter endast 43 sekunder.

Johan Garpenlöv har därmed gjort sin sista match som förbundskapten för Tre Kronor.

– Jättebesviken naturligtvis. Vi har matchen i våra händer och ska spela hem den i tredje perioden. Jag lider med killarna. De gör en så härlig match, säger Garpenlöv till Viaplay.

Fick drömstart

Det blev en riktigt drömstart för Tre Kronor i matchen. Redan efter en dryg minut hade Carl Klingberg placerat in 1-0 bakom Chris Driedger i det kanadensiska målet. Men det tog inte slut där. Ett blockerat skott av Joakim Nordström studsade fram till William Nylander som på egen hand kunde kontra. Precis som det svenska laget gjort ditintills i matchen, höll Nylander lugnet och placerade enkelt in 2-0 i det första krysset.

Griniga kanadensare

Kanada hade en hel del puck i den svenska zonen, men Sverige höll fortsatt lugnet och väntade på sina lägen. Lägen som under andra delen av första perioden började trilla in. Lucas Wallmark spelades fram och behövde bara träffa rätt sida om stolpen på den öppna buren. Skottet tog i utsidan av nätet. Ett skott som hade kunnat vara avgörande och säkrat upp ledningen ytterligare.

– Jag tycker vi ser starka ut. Kanada är duktiga, de har en del puck. Men jag tycker vi gör det bra framför Ullis (Ullmark). Kanske kan hålla i pucken ännu mer, skapa mer, de är rätt röriga i egen zon. Bra framåt. Så fortsätta vara tajta bakåt och ännu mer “balls” framåt, säger Carl Klingberg till Viaplay efter första perioden.

Kanadensarna hade sina lägen, men kunde inte få hål på Linus Ullmark. För att ta sig in matchen försökte de istället komma in under skinnet på de svenska spelarna med en hel del efterslängar och sena tacklingar.

– “Smile and wave”. Det är bara att ta det. Vi vet att de är frustrerade och det är skitbra. Domaren vet det. Det är bara att låta dem fortsätta. Ta en smäll, le lite, då blir de ännu grinigare, säger Carl Klingberg till Viaplay.

“Har is i hjärnan”

I den andra perioden blev Tre Kronor lite för bekväma och bjöd in Kanada i matchen igen. Ullmark fick visa upp fina räddningar allt oftare medan Driedger inte fick mycket att göra. Kanada vann till slut perioden med 19-1 i skott.

Trots detta kom periodens enda mål från en svensk klubba.

En styrning på ett skott från Erik Gustafsson letade sig in i nätet och Max Friberg blev 3-0-målskytt på Sveriges enda skott i perioden.

– Det är en sån kille. När blodet rusar så har ha is i hjärnan. Fejkar och så hittar han mitt blad framför mål. Det är skickligt såklart, säger Max Friberg till Viaplay.

Sena livlinan blev avgörande

Ett tidigt mål av Ryan Graves i den tredje perioden höjde spänningen något, men det var inte förrän slutet av den sista perioden som Kanada kunde hota på riktigt.

Sent i den sista perioden lyfte Rasmus Dahlin ut pucken över sargen och gav motståndarna en sista livlina. Kanadensarna plockade ut målvakten och kunde i sex mot fyra reducera till 2-3 med ett fåtal sekunder kvar av det numerära överläget.

– Jag tycker vi reder ut det rätt bra, fram till "puck-outen". Jag kände innan där att de började ge upp. Vi kontrollerade matchbilden rätt bra fram till "puck-outen", säger Garpenlöv till Viaplay.

Med knappa två minuter kvar behövde de endast ett mål.

Det dröjde endast 30 sekunder innan ett löst skott från Mathew Barzal letade sig in bakom Ullmark.

I förlängningen drog William Nylander på sig en utvisning i det första bytet och Drake Batherson kunde strax därefter sätta det avgörande 4-3 målet i numerärt överläge.

– Jag vet inte. Tycker vi spelar bra i två perioder. Sen så känns det lite som att vi sitter tillbaka och backar hem lite för mycket istället för att fortsätta spela. Det är små marginaler i hockey. Jag lider verkligen med grabbarna. Att förlora på det här sättet är tungt, säger Oliver Ekman Larsson till Viaplay efter matchen.

