Tom Wilson har opererat sitt skadade knä.

Nu kommer Washingtons viktige forward att missa inledningen av nästa säsong, rapporterar klubben via sin hemsida.

Den förväntade rehabiliteringstiden för Tom Wilson ligger på mellan sex till åtta månader, vilket innebär att han åtminstone kommer att missa den första månaden av säsongen och där han i värsta fall kan gå skadad även i början av 2023.

– Min sommar kommer att suga, sade Wilson dagen efter den säsongsavslutande förlusten mot Florida Panthers i mitten av maj.

– Det kommer bli en kamp. Jag måste starta min återhämtning.

Wilson ådrog sig skadan i Stanley Cup-premiären mot Florida efter att han försökt undvika en tackling. I samband med den situationen ådrog sig han ett skadad korsband.

Den 28-årige forwarden stod för sin mål- och poängmässigt bästa säsong i NHL-karriären den här säsongen, då han noterades för 24 mål och 52 poäng på 78 grundseriematcher. Med den noteringen slutade han på en fjärdeplats i Washingtons interna poängliga.

#Caps forward Tom Wilson, who was injured on May 3 in Game 1 against Florida, underwent a successful surgical procedure on his left knee to reconstruct his torn ACL. Based on the nature of this procedure, Wilson is expected to miss 6-8 months.