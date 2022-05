Jordan Binnington tvingades lämna nattens match skadad efter en kollision med Nazem Kadri.

Efteråt hämnades Binnington och kastade en vattenflaska mot Kadri – mitt under en tv-intervju.

St. Louis Blues drabbades av ett tungt tapp i nattens match som Colorado Avalanche vann med 5-2.

Toppmålvakten Jordan Binnington tvingades nämligen lämna nattens match skadad efter en kollision med Colorados Nazem Kadri.

Efteråt hämnades sedan Binnington genom att kasta en vattenflaska mot Kadri mitt under en tv-intervju.

– Någon kastade just en vattenflaska mot mig. Jag tror att det var Binnington, men jag är inte helt säker, säger Kadri i intervjun.

Efteråt skrev Peter Baugh, som bevakar Colorado Avalanche för The Athletic, att två vittnen bekräftat för honom att det var Binnington som kastade flaskan mot Kadri.

"Not sure if he just threw a water bottle at me" 😳



Nazem Kadri appears to have a water bottle thrown at him while discussing the collision with Binnington 🔎 pic.twitter.com/6XLbAdxEEm — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) May 22, 2022

I've talked to two people who confirmed it was indeed Jordan Binnington who threw the water bottle at Nazem Kadri. https://t.co/QCBRoA9SZY — Peter Baugh (@Peter_Baugh) May 22, 2022

Ilskan: ”Titta bara på hans rykte”

Efter smällen där Binnington tvingades lämna matchen så var det ilsket hos Blues. Tränaren Craig Berube visade tydligt vad han tyckte även om han inte ville kommentera själva smällen.

– Titta bara på Nazem Kadris rykte i ligan, det är allt jag kommer säga om saken, sade Berube på presskonferensen efteråt.

Kadri menade dock på sin presskonferens att han inte hade uppsåt att skada Binnington.

– Jag ser bara en lös puck framför mål. Jag kommer in och försöker bara slå in pucken i mål med min klubba och deras back kolliderar in i mig vilket knuffade mig in i målvakten. Om deras back inte hade åkt in i mig så hade jag nog inte träffat honom, säger han.

Colorado vann matchen med 5-2 och leder nu serien med 2-1 i matcher.

St. Louis Blues – Colorado Avalanche 2–5 (1-1,1-2,0-2)

St. Louis: Colton Parayko (2), Ryan O'Reilly (7).

Colorado: Artturi Lehkonen 2 (4), Logan O'Connor (1), Nazem Kadri (2), Gabriel Landeskog (5).

Colorado Avalanche leder serien med 2-1 i matcher.

TV: Höjdpunkter från nattens match