I fjol fick Sam Hallam det ärofyllda priset.

I år går Kamratföreningen Ishockeyjournalisternas pris som årets ledare i svensk hockey till Östersunds Kjell-Åke Andersson.

Han har varit verksam i Östersund under hela sin karriär som hockeyledare. I våras tog Kjell-Åke Andersson upp klubben till Hockeyallsvenskan efter stor kvaldramatik – och nu prisas 50-åringen för framgångarna.

När Kamratföreningen Ishockeyjournalisterna i dag presenterade årets ledare i svensk hockey så tilldelades Andersson priset.

"En idrottens och ishockeyns man i ordets rätta bemärkelse. Efter 35 år som trotjänare i klubben i hans hjärta blev hans drömmar verklighet. Östersunds IK blev klart för Hockeyallsvenskan efter ett sällsynt skådat slutdrama”, skriver juryn i sin motivering.

Andersson gjorde sin första a-lagssäsong i Östersund som spelare 1988 och har sedan 2007 varit verksam på ledarsidan inom klubben. Han har sedan dess varit kanslichef, team manager och huvudtränare.

Förra året vann Sam Hallam priset efter SM-guldet med Växjö Lakers.

Tidigare vinnare av Årets Ledare:

2020/2021: Sam Hallam, Växjö Lakers HC

2018/2019: Per Kenttä och Martin Åkerberg, IK Oskarshamn

2017/2018: Kent Norberg, Timrå IK

2016/2017: Peter Hermodsson, Mora IK

2015/2016: Roger Rönnberg, Frölunda HC

2014/2015: Sam Hallam, Växjö Lakers HC

2013/2014, Per Kenttä, Asplöven HC

2012/2013: Lars Johansson, Skellefteå AIK

2011/2012: Björn Hellkvist, Rögle BK

2010/2011: Henrik Evertsson, Växjö Lakers HC

2009/2010: Lars Johansson, Skellefteå AIK

2008/2009: Mats Hedenström, AIK

2007/2008: Roger Hansson, Rögle BK

2006/2007: Erik Holmberg, MODO Hockey

2005/2006: Magnus Hävelid, Linköpings HC

2004/2005: Benny Westblom, Frölunda HC

2003/2004: Jan Simons, Mora IK

2002/2003: Kent Norberg, Timrå IK

2001/2002: Håkan Loob, Färjestads BK

2000/2001: Mats Waltin, Djurgårdens IF

1999/2000: Lennart Grevé, IF Björklöven

1998/1999: Börje Olsson, Brynäs IF

1997/1998: Verner Persson, AIK

1996/1997: Jan Simons, Mora IK

1995/1996: Åke Wikman, Luleå HF

1994/1995: Denny Eriksson, HV 71

1993/1994: Bengt NIlsson, Huddinge IK

1992/1993: Sture Andersson, MODO Hockey

1991/1992: Percy Nilsson, Malmö Redhawks

Matchrapporter: Östersunds IK säkrade avancemanget efter seger Förlust utan betydelse för utslaget Halmstad Östersunds IK vann i Kvalserie HockeyAllsvenskan mot Hudiksvall Hockey Väsbys chanser i Kvalserie HockeyAllsvenskan är borta Dalen vinnare mot Östersunds IK i Kvalserie HockeyAllsvenskan