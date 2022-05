Det var små marginaler som avgjorde SM-finalen. Efter matchen var det stor besvikelse från Luleå-stjärnan Linus Omark.

– Jag är stolt över varenda gubbe där inne, men just nu känns allt piss, säger Linus Omark i C More.

Luleå hade matchboll inför sjätte finalmötet. En 3-1 förlust där tvingade fram en avgörande match sju hemma i Coop Norbotten Arena. Luleå kokade och laget tryckte på, men det avgörande målet kom aldrig. Istället kunde Färjestad säkra sitt tionde SM-guld.

Det var endast den tredje gången finalserien avgjordes efter sju matcher. Förra gången, 2017, stod Thomas Berglund precis som nu på den förlorande sidan.

– Det är två jämna lag. Vi hade våra lägen i sista, men vi satte inte dit dem. Färjestad satt sina två lägen som de hade. Det handlar om att göra mål, så vi får gratulera Färjestad. Det var en hård kamp. Det känns tufft nu, säger Berglund i C More.

Hockeygudarna var inte på vår sida

Den stora stjärnan Linus Omark som kom tillbaka till klubben inför säsongen hade tidigare sagt att han gjort just det med uppdraget att ta hem guldet till Luleå. Men så blev det inte. Eter matchen var det en känslosam Omark.

– Just nu är allting piss. Känns som att man har svikit en hel stad. Det är ingen kul känsla. Jag tycker vi gör en bra första. Det är 0-0 efter två, vi börjar bra i tredje, men vi får inte in pucken och så gör de ett ihopslag och ja, då blir det tufft. Jag är stolt över varenda gubbe där inne, men just nu känns allt piss. Man känner sig som världens sämsta, säger Omark i C More.



– Jag gav allt i dag. Det var det jag ville. Alla gav allt. Det är enda vi kunde göra. Hockeygudarna var inte på vår sida.

Huruvida Omark tänker fullborda uppdraget nästa säsong vill han inte bekräfta i intervjun efter slutsignalen.

– Just nu ska jag ha semester, det lär visa sig i dagarna.

TV: "En av de bättre SM-finalerna vi sett"

